شركة تبيع مناديلاً مليئة بالعطاس البشري.. هذا هدفها!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في سابقةٍ غريبة، تقوم شركة مقرّها في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، بيع المناديل الورقية المستعملة والمليئة بالعطاس البشري إلى العملاء بقيمة 79.99 دولاراً.

وتهدف الشركة بحسب مسؤوليها إلى "السماح لعملائها بتحديد متى يريدون أن يُصابوا بـ الزكام"، موضحة في بيان عبر موقعها الالكتروني أنّ "هذه المناديل تعالج بالمكونات العضوية من غير وصفة طبية، كما تعمل جنباً إلى جنب مع جسم الإنسان للحفاظ على نظام المناعة لدى المستخدم".

وبدوره، قال متحدث رسمي باسم الشركة: "نعتقد أنه عندما يحلّ موسم الأنفلونزا يجب أن تكون قادراً على الإصابة بالمرض وفقاً لشروطك. لذا نعتقد أن استخدام الأنسجة التي تحمل العطاس البشري هي أكثر أماناً من اللقاح أو الحبوب".

من جهته، أوضح أستاذ علم الأحياء الدقيقة والعلوم البيئية في جامعة أريزونا شارلز جيربا، أنّ "هذه المناديل ليس لها أي فعالية"، موكداً أن "هذه ليست الطريقة التي تعمل بها الفيروسات"، وقال: "هناك الكثير من الأشياء الخاطئة في ذلك، وهناك أكثر من 200 نوع من فيروسات الأنفلونزا لذا سيكون عليكم استنشاق حوالي 200 أنسجة فيروسية فوق أنفكم في كل مرة، لأن الحصول على اللقاح من فيروس واحد لا يحميكم من غيرها".

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