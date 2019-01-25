حاول أن يثبت لأمه رجولته بعملية سرقة.. فأثبت العكس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

حاول شاب يبلغ من العمر 23 عاما، من ولاية فلوريدا، سرقة متجر بمحطة وقود، لكن الفشل كان من نصيبه.

وذكرت صحيفة "Flobal News"، أن حسن ألكسندر كامبل، اصطدم بالبائع في المتجر، والذي رفض أن يعطيه المال. وعندما حاول الشاب الهرب اعترض طريقه أحد الزبائن.

ولدى وصول الشرطة إلى مكان الحدث، تمكنت من القبض على الشاب "السارق" الذي لم يكن قد ابتعد كثيرا عن محطة الوقود.

وشرح كامبل، وفقا لعناصر الشرطة، أنه كان يبحث عن نفسه وأراد أن يثبت لأمه، أنه يستطيع الاعتماد على نفسه. ولم يكن لدى الشاب أي دوافع أخرى للسرقة.

ووجهت لـ "السارق الفاشل" تهمة محاولة السرقة والهرب، بالإضافة لضرب أحد الزبائن في المتجر. وإذا لم تدفع والدة الشاب كفالة قدرها 23 ألف دولار، سيبقى كامبل رهن الاعتقال.

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