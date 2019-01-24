ما اسم الشمندر في بلدك؟..سؤال تفاعلي يحصد أكثر من 2200 تعليق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

في اللغة التي يتحدث بها اكثر من 295 مليون تتعدد لهجاتها وتختلف فيها معاني الأشياء واصطلاحاتها من دولة لأخرى ، أسماء الفواكه والخضار تختلف أيضاً من دولة لأخرى وأحياناً حتى في داخل الدولة من منطقة لأخرى.

صفحة أخبار الآن على فيسبوك أطلقت سؤلاً عن اسم النبات الجذري الشمندر عند متابعيها حول العالم ، فأثار السؤال تفاعلاً كبيراً من قبل المتابعين .

جمع السؤال أكثر من 2200 تعليق وأكثر من 5000 , إعجاب وأكثر من 14 إعادة نشر ..

من الأسماء التي شارك بها المتابعون من الجزائر كان البيطراف والباربا والعتلة

وكذلك الحال في موريتانيا مع اسم بيطراف

أما في مصر وليبيا فكان الاسم الأشهر هو " البنجر "

في الأردن كان اسم شمندر

والمشمندر يقسم لنوعين أولهما شمندر سكري لإنتاج السكر، والثاني يستخدم كمسلوق أو في المخللات. النبات ثنائي الحول ويكون أحياناً معمراً. أما اللون الأحمر في الشمندر فناتج عن مادة البتايين التي توازن الحموضة في المعدة وتسهل عملية الهضم.

مكوناته

يحتوى على 90% من وزنه ماء، 5% ألياف، 2% رماد، والباقى سكاكر ومواد معدنية كالكبريت، البوتاسيوم،الكالسيوم، الفسفور، الحديد، و النحاس. كما يحتوى الشمندر على الكثير من السكر (سكروز، غلوكوز، فركتوز)، البروتين، الألياف، الأحماض العضوية وعلى الأحماض الأمينية، إضافةً إلى الفيتامينات والأملاح المعدنية.

فوائده

للشمندر فوائد جمة، إذ يستعمل في علاج فقر الدم، فضلا عن أنه مصدر لحمض الفوليك، والفيتامينات b2، c، a إضافة إلى أنه غني بالبوتاسيوم والمغنيزيوم ومدر للبول.

إن البيتايين betaine الموجود في الشمندر يعمل مع مغذيات أخرى للحدّ من الهوموسيتيين homocysteine الذي يمكن أن يكون مضرّ للأوعية الدموية وبالتالي يساهم في تقليل احتمال الإصابة بأمراض القلب، السكتة الدماغية وأمراض الأوعية الدموية.

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