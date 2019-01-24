أمريكا.. امرأة توثق لحظة تعرضها للتحرش بـ"البث المباشر"!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وثقت امراة أمريكية لحظات تعرضها للتحرش في ملهى "أوبرا" بمدينة أتلانتا في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في بث مباشر عبر "فيسبوك".

وفي التفاصيل بحسب موقع "ottawasun"، فإنّ "المرأة كانت ترقص داخل قاعة مزدحمة في الملهى، وعمدت إلى تصوير نفسها عبر فيسبوك، مستخدمة تقنية البث المباشر".

ووفقاً الفيديو المتداول، فإن المرأة صرخت فجأة بصوتٍ عالٍ خلال البث، طالبة المساعدة، كما قالت: "توقف". وأظهر الفيديو لحظة تأثرها بشكلٍ كبير وانهمار دموعها.

إلى ذلك، فقد كشفت وسائل إعلام أمريكية أنّ "السيدة تعرضت للتحرش الجنسي خلال الحفل الراقص، لكنّها لم تلقَ أي مساعدة من أحد".

في المقابل، أعلنت الشرطة الأمريكية في بيان أنّها "فتحت تحقيقاً بالحادثة، بعد التعرف على هوية المشتبه به في المقطع المصوّر".

مصدر الصورة: ottawasun

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