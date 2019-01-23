من "بي أم دبليو".. إليكم النماذج الجديدة لسيارة "X3"

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تتحضر شركة "بي إم دبليو" لإطلاق سيارة "X3 M" الكروس أوفر بنسختها الرياضية، والتي تتميز بهيكل عصري يحمل بعض التعديلات عن هياكل "X3" التقليدية.

وبحسب صحيفة "Carsscoops"، فإنّ "التعديلات طالت الأضواء الأمامية والخلفية، وغطاء المحرك المزود بخطوط تحسن من أيروديناميكية المركبة، والشبك الأمامي المزود بفتحات هوائية كبيرة".

وبحسب الصحيفة، فإنّ "السيارة ستتميز بمحرك توربيني بسعة 3.0 لترات، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 8 مراحل، للوصول إلى سرعة 280 كلم/ساعة، بالإضافة إلى نظامي دفع أمامي ورباعي".

وعن النماذج المعدلة، أوضحت "Carsscoops" أنّ "النماذج المعدلة من المركبة ستكون مزوّدة بمحركات 3.5 لتر، وعزم 480 حصاناً، لتصل بها إلى سرعة أقصاها 330 كلم/ساعة، وأنظمة تعليق وفرملة رياضية خاصة".

مصدر الصورة: motor1

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