مخابز تنتج خبزاً من "طحين الصراصير".. لماذا؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف تقرير لموقع "Food Insider" أنّ "سلسلة مخابز في فنلندا تقوم بإنتاج خبزٍ من الطحين المستخرج من الصراصير المسحوقة، وبيعه إلى المستهلكين".

وبحسب الموقع، فإنّ "شركة fazer bakery تستورد طحين الصراصير من هولندا، وذلك بعدما رفعت السلطات الفنلندية مؤخراً الحظر على بيع الحشرات لاستخدامها في الغذاء"، موضحاً أنّه "يسمح خبزه كونه يحتوي على البروتين بكمية أكبر من الخبز العادي".

وبحسب "Food Insider"، فإنّ "هذه الخطوة أثارت ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إذ أبدى العديد من الناشطين استياءهم من الفكرة هذه، وقد اعتبر البعض أنها مقززة".

وفعلياً، يتناول أكثر من ملياري شخص حول العالم الحشرات، نظراً لغناها بالأحماض الدهنية، الكالسيوم، الحديد وفيتامين b12.

للمزيد:

علماء يؤكدون عثورهم على دليل يكشف حلقة مفقودة بأصل الانسان