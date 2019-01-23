سيدة تطرح منزلها للبيع.. المشتري يجب أن يخضع لمسابقة!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عرضت سيدة كندية تدعى "ألا فاغنر" منزلها الكائن في مقاطعة ألبرتا، للبيع مقابل 1.7 مليون دولار. ويحتوي المنزل المصمم على الطراز الريفي الجورجي، على 3 غرف نوم و3 حمامات كاملة، ويطل على منظر بانورامي رائع.

إلّا أن السيدة اشترطت مقابل ذلك أن يخضع الراغبون لشراء العقار لمسابقة، إذ ينبغي على المهتمين المنزل الذي تبلغ مساحته 4 آلاف قدم مربعة، دفع رسوم للدخول في المسابقة بقيمة 25 دولاراً، وكتابة مقال من صفحة واحدة يتحدثون فيه عن أنفهسم ولماذا يعتقدون أنهم يستحقون المنزل.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإنّ "فاغنر تريد اختيار أكثر القصص إقناعاً من أجل التأهل للدور النصف النهائي من المسابقة"، موضحةً أنه "سيتم اختيار 500 من المتأهلين للتصفيات النهائية وستراجع خطاباتهم لجنة مستقلة من الحكام، الذين سيحددون الفائز ويعلنون صاحب المنزل الجديد".

وأوضحت شبكة "CTV" التلفزيونية أنّه "سيتم التبرع بـ5% من صافي الربح إلى ملجأ للنساء في كالغاري، في حين أن المسابقة ستستمر ما بين 3 و 6 أشهر".

مصدر الصورة: NY Daily News

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