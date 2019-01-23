جديد "ميتسوبيشي".. سيارة "باجيرو سبورت" الخيالية! (فيديو)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت مواقع الكترونية عديدة تهتم بشؤون السيارات، عن بعض المعلومات المتعلقة بسيارة "باجيرو سبورت" من ميتسوبيشي.

وبحسب المعلومات المتناقلة، فإنّ "المركبة الجديدة ستتميز بتصميم أكثر كلاسيكية من "Pajero Sport" الحالية، وواجهة أمامية كبيرة، وأضواء أضيق، وأضواء ضباب مميزة الشكل شبيهة بتلك الموجودة في سيارات بي إم دبليو رباعية الدفع الأخيرة".

ولفتت المعلومات إلى أنّ "المركبة الجديدة ستزود بنظام وسائط متعددة جديد "Mitsubishi Connect"، وأنظمة أمان وتعليق متطورة، ونظام دفع رباعي لتمكينها من اجتياز أصعب الطرق وأكثرها وعورة".

وعن المحرك، فإنّه سيكون هناك 3 أنواع منه: الأول محرك بنزين بسعة 3.0 لترات، ومحركي ديزل بسعة 2.4 و2.5 لتر وعزم 209 و220 حصاناً، بالإضافة إلى علب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل.

مصدر الصور: carscoops

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