العنف المدرسي وتأثيره على الأطفال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أسيل تفّال)

أكد تقرير جديد لليونسكو أن العنف المدرسي والتنمر مشكلة رئيسية في جميع أنحاء العالم، تطال نحو ثلث طلاب المدارس وتؤثر على صحتهم العقلية ومستوى تحصليهم الدراسي..

بحث أصدرته اليونسكو في منتدى التعليم العالمي لعام 2019 المنعقد في لندن، أوضح خطورة التنمر، وما حققته بعض البلدان من تقدم كبير في الحد منها أو احتوائها.

بناء على بيانات مفصلة وأدلة شاملة عن العنف والتسلط في المدارس، تغطي 144 بلدا وإقليما في جميع المناطق، أفاد ثلث الطلاب تقريبا الذين شملهم البحث بتعرضهم للتخويف من أقرانهم في المدرسة، مرة واحدة على الأقل في الشهر الماضي.

وبحسب بيانات اليونيسف، يعد التنمر الجسدي الأكثر شيوعا بين أنواع التنمر في العديد من المناطق.

ومن الأرجح أن يتعرض الأطفال الذين يُنظر إليهم على أنهم مختلفون بأي شكل من الأشكال للمضايقة، ويمثل المظهر الجسدي أكثر الأسباب شيوعا لتعرض الطلاب للتنمر، فيما تتعلق الأسباب الثانية الأكثر شيوعا التي ذكرها الطلاب بالعرق أو الجنسية أو اللون.

تقول اليونسكو إن التنمر يؤثر بشكل سلبي كبير على الصحة العقلية للأطفال ونوعية الحياة ومستوى تحصيلهم الدراسي. كما يشعر الأطفال، الذين يتعرضون للمضايقات بشكل متكرر، بشعور بالإقصاء من المدرسة.

وتكون نتائج التحصيل الدراسي لضحايا التنمر أسوأ من أقرانهم، بما يزيد من أن احتمال تركهم للتعليم بعد المرحلة الثانوية.

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