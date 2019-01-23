العالم يشهد ظهور ملياردير كل يومين.. ماذا لو أصبحت منهم؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



نشرت صفحة أخبار الآن موضوعا كان عنوانه "العالم يشهد ظهور ملياردير كل يومين " هو خلاصة دراسة أعدتها شركة أوكسفاموالتي جاء فيها أن ثروات الأثرياء ارتفعت بنحو 2.5 مليار دولار في اليوم الواحد خلال أيام العام الماضي بنسبة زيادة تبلغ نحو 12% على مدار العام.

موضوع المقالة ألهم الزميلة فرح ياسمين لتخرج في بث مباشر ، مع متابعي صفحة أخبار الآن على فيسبوك ، وتستفتي آراءهم بسؤال " لو أصبحت ميلياردير ماذا ستفعل ؟"

البث حظي بتفاعل كبير على فيسبوك ، فشوهد من قبل أكثر من 24 الف متابع، وحصد أكثر من 640 إعجاب وأكثر من 1088 تعليق .

Abdalkader Afaghani علق بحكمة على الموضوع وقال "حتى لو أصبحت ملياردير أهم شيء يكون الإنسان بأخلاقه و صحته و بارك الله بالمال الذي ينفع و المال زينة الحياة الدنيا بوركت جهودكم"

أما Hakim Madi فعلق " بالنسبة لي أكمل دراستي العليا اسافر الى الاماكن التي احلم بزيارتها بالنسبة لغيري يمكنهم الاستفادة بالباقي"

بينما Sabr Inal من الجزائر فعلقت " اول شيء اروح للخارج اكمل دكتوراة اشتري بيت واستقر في الخارج واعمل مشاريع"

وشارك علاء بركة في تعليق قال فيه "افرقهم على احبابي وابني جامع صدقة لروح الوالدة ، واصلا الفلوس عندي لاقيمة لها لانها بتروح وتيجي"

Alistromiry Miracle كتب تعليق "اعمل مشاريع شركات صناعية ...منتجعات سياحية وافتح فرص عمل للشباب .....ونخصص مؤسسات عالية الرعاية لكل اطفال المحتاجين بالعالم العربي"

يذكر أن الدراسة أفادت في المقابل، بأن ثروة النصف الأكثر فقراً من سكان الأرض انخفضت بنحو 11% خلال العام الماضي.

وأوضحت البيانات أن معدلات الضرائب على الشركات في الدول الثرية تراجعت من مستوى 62% في عام 1970 إلى 38% في 2013، كما أن معدل الضرائب في الدول الفقيرة يبلغ في الوقت الحالي مستوى 28%.

وأشارت الدراسة إلى أن بعض الدول مثل البرازيل فإن أفقر 10% كانوا يدفعون نسبة أعلى من ضريبة الدخل أكثر من الـ10% الأكثر ثراء.

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