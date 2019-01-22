شاب يختفي من على متن سفينة فاخرة.. ماذا حدث؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنّ "شاباً يبلغ من العمر 22 عاماً، اختفى من على متن سفينة غولدن برينسيس الفاخرة، في ساعة متأخرة من ليلة الإثنين، وقد توقفت السفينة للبحث عنه دون جدوى".

ولفتت الصحيفة إلى أن "هناك اعتقاد أنّ الشاب سقط في البحر بظروف غامضة"، موضحة أنّ "طاقم السفينة عمد إلى التفتيش عنه لكنه فشل في تحديد مكانه، الامر الذي دفع بقائد السفينة إلى طلب موافقة الحكومة الأسترالية للعودة إلى ملبورن".

وإثر ذلك، حصلت السفينة المملوكة من شركة "برينسيس كروزس" على ترخيص العودة، ويرجح أن تصل صباح الأربعاء إلى ميناء ملبورن. وبحسب "ديلي ميل"، فإنّ "السفينة على متنها أكثر من 3 آلاف راكب، وتصل قدرتها الاستيعابية الإجمالية إلى 3600 راكب، إلى جانب إنها تضم عدداً من المسارح وقاعات السينما والمسابح والحانات".

من جهتها، أعلنت الشركة في بيان "اختفاء رجل يبلغ من العمر 22 عاماً من سفينة غولدن برينسيس مساء الاثنين"، مشيرة إلى انّ "السفينة الآن في طريقها للعودة إلى ملبورن، وستصل صباح الغد (الأربعاء)".

ولفتت إلى أنه "تم إجراء بحث كامل في كل أرجاء السفينة، بما فيها حجرات الضيوف والأماكن العامة، كما جرت مراجعة كاميرات المراقبة .. لكن المهمة فشلت، نحن قلقون للغاية".

مصدر الصورة: السفينة غولدن برنسس - Travelle

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