حياة العزوبية أجمل كلما تقدمت في العمر

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة

يقول الباحثون إن العزوبية لها آثار وفوائد كبيرة على الصحة النفسية والجسدية، وان المعتقدات السائدة حول العزاب ومحاولتهم المستمرة في البحث عن الطرف الآخر لا تمت للواقع بصلة.

وبعد دراسة أكثر من 2000 حالة للمتزوجين والعازبين، وجد أن هنالك فوائد صحية ملموسة عند العزاب، وأوضحت نتائج الدراسة أن الأشخاص العازبين يميلون إلى التواصل مع محيطهم بشكل أفضل، كما يقدمون ويطلبون المساعدة من الغير، و كلما كبروا في السن أصبحوا أكثر سعادة.

كما وجدت الدراسة أن الأشخاص العازبين، مع التقدم في السن، أصبحوا أكثر إعتناءا بصحتهم البدنية، أما المتزوجين، فيصبح من السهل اتباعهم لعادات غير صحية، إذ وجدت الدراسة أن الرجال والنساء العازبات لديهم مؤشر كتلة الجسم أقل من الرجال والنساء المتزوجين.

وأشار الباحثون إلى أن العازب بإمكانه التطور والتقدم في الحياة كفرد مقارنةً بالمتزوج ،وأن المتزوج يصبح أقل سخاءً وكرمًا من غيره، بينما المطلقون يقدمون أكثر مما منحوه أثناء فترة زواجهم.



وتقول الدراسة أن العزاب أنحف و أكثر صحة من المرتبطين، فأغلب الذين ارتبطوا بعلاقات عاطفية اكتسبوا وزنا أكثر، كما أن العزاب قادرون على اتخاذ قراراتهم بنفسهم دون أن يتأثروا بقرارات الآخرين، وهم أكثر رضا وقناعة عن حياتهم، ويشاركون بصورة أكثر فعالية في المجتمع، على عكس ما يحدث بين الأشخاص المرتبطين بعلاقات.



وقد خلصت الدراسة أن الوقت الذي يقضيه العازب وحيدًا يعتبر وقتا ثمينًا للغاية للتعرف على الذات وتطويرها، ويعطي المجال للتفكير بأمور إبداعية وخلاقة، كما يزيد لديه الشعور بالحرية، وذلك على عكس الشخص المتزوج.

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