أخبار الآن على "إنستغرام" يتخطى 500 ألف متابع

أخبار الآن | دبي - الإمارت العربية المتحدة (تلفزيون الآن)

تخطى عدد متابعي حساب أخبار الآن التابع لتلفزيون الآن على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" 500 ألف متابع، وذلك بفضل دعم واهتمام المتابعين للبرامج والأخبار التي يقوم فريق الآن بإعدادها على مدار اللحظة.

https://www.instagram.com/akhbaralaan

ويتوجه فريق الآن، بالشكر والعرفان، لمتابعيه عبر الإنستغرام، وكذلك للمتابعين الآخرين سواء على شاشة التلفزيون، أو عبر حساباتنا الآخرى على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصل عدد متابعي حساب أخبار الآن على تويتر إلى نحو مليون و300 آلف متابع، فيما بلغ عدد المتابعين لأخبار الآن على الفيسبوك إلى أكثر من 19 مليون متابع.

وتغطي قناة الآن التي تبث من دبي، الأخبار العربية والعالمية، ويعمل كادرها على مدار الساعة لمتابعة جميع المستجدات على الساحتين العربية والدولية.

كما يتهم تلفزيون الآن ببث البرامج التي تعنى بقضايا الشباب واهتماماتهم، وأفردت لذلك وسماً خاصاً حمل اسم #عيش_الآن

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