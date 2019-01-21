أكبر معمر في العالم يفارق الحياة بسلام وهو نائم في بيته

أخبلر الآن | دبي -الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

بعد 113 عاما قضاها مرحاً متفائلاً أكبر معمر في العالم فارق الحياة بهدوء في منزله بمدينة أشورور التي تقع في جزيرة هوكايدو شمالي اليابان وهو نائم في وقت مبكر من صباح الأحد .

الياباني ماسازو موناكا ولد 25 تموز/يوليو 1905 في السنة ذاتها التي نشر فيها ألبرت آينشتاين نظرية النسبية.

وقالت حفيدته يوكو نوناكا إن جدها بمات "بسلام وبشكل طبيعي"، وأشارت إلى أنه لم تظهر عليه أية علامات مرض قبل الوفاة وكان "بصحة جيدة".

وكانت موسوعة غينيس قد سجلت في نيسان/أبريل الماضي المعمر الياباني كأكبر رجل يعيش على وجه الأرض بعمر 112 عاما و259 يوما.

وكان يدير فندقا صغيرا للينابيع الساخنة، توالت عليه أربعة أجيال من عائلته منذ إنشائه قبل 106 أعوام.

كان يستمتع بتناول الحلويات، ويحب الاستلقاء في الينابيع الساخنة في فندقه، وكان يتحرك في الفندق بواسطة كرسي متحرك مرتديا قبعة كان حريصا دائما على ارتدائها.

ويعتبر اليابانيون من أكثر الشعوب المعمرة. وتقول وزارة الصحة اليابانية إنها سجلت حتى أيلول/سبتمبر 2018 وجود 69 ألفا و785 شخصا عمرهم أكبر من مئة عام، 90 في المئة منهم نساء.

مصدر الصورة : The Guardian

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