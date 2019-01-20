5 تصاميم هندسية خرقت الظروف.. وأبدعت في التنفيذ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (dw)

الابداع الحقيقي يأتي بإيجاد حلول لأعقد المسائل والظروف ، والمهندس الحقيقي هو الذي يستطيع تحويل المستحيل إلى ممكن ، مهما بلغ حجم المساحة ومهما كانت الإمكانيات والموارد .. نتعرف معاً على أغرب خمسة تصاميم في أوروبا، بنيت في ظروف استثنائية ..

الجمع بين مواصفات المنزل وقوقعة الحلزون

المسكن مخصص لقضاء العطلات والإجازات. بني هذا المسكن وسط غابة تقع في جنوب السويد على ضفاف بحيرة "أوفري غلا". يتناسب هذا المسكن مع محيطه، يبدو تصميمه وكأنه لأحد الوحوش الأسطورية التي نُشاهدها في الأفلام. يُمكن طيه كما تُطوى آلة الأوكورديون، يغطي السطح الخارجي للمسكن ألواح من خشب الأرز، ويشبه الشكل الخارجي للمسكن حراشف السمك.

منزل على شكل مكعب

المنزل هو أشبه بالمسكن الحلم تقيم فيه عائلة برتغالية. يوفر هذا المنزل خصوصية كاملة لسكانه. تطل نوافده على الحديقة الخلفية للمنزل.

البناء على مساحة متناهية في الصغر

يقع منزل كريت في مدينة وارسو البولندية، قام المهندس المعماري جاكوب شزجيسني بتصميمه وتمكن من التغلب على مشكلة المساحة المتناهية الصَغر. لا يزيد عرض المنزل عن المترين، ونادرا ما يقيم المهندس في هذه المنزل ويفضل أن يؤجره. لا يستطيع بعض المستأجرين الوقوف طويلا في هذا المنزل الغريب المتناهي الصغر.

الإقامة في مستنبت زجاجي

منذ سنوات عديدة تقيم عائلة ثوماس ومونيكا في مستنبت زجاجي لزراعة الخضار والفواكه بالقرب من مدينة دريسدن! بإمكان أفراد العائلة الجلوس في حديقتهم الخاصة في جميع الظروف الجوية والمناخية.

صومعة العلف تتحول إلى منزل!

قام المهندس المعماري الألماني جان كوربيس الذي يقيم في مدينة لاهاي الهولندية بإعادة تدوير الخردة المعدنية وتصميم صومعة العلف لتصبح مسكنا له. واستفاد المهندس أيضا من قطع الخردة في تصميم قطع أثاث منزله.

مصدر الصور: dw

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