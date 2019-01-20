مواليد يناير وفبراير هم الأكثر حظا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

إذا كان طفلك من مواليد شهر يناير أو فبراير، إليك هذا الخبر السار, فحسب دراسة جديدة فمواليد هذه الفترة هم الأوفر حظا وفرصا لتحقيق الثروة و الشهرة .

على الرغم من اعتقاد الكثيرين أن المولودين في شهر يناير وفبراير حظهم سيء لأن ولادتهم تتزامن مع الطقس البارد إلا أن دراسة جديدة، كشفت أنهم الأكثر حضا بين الأبراج، فمن المرجح أن يصبح مواليد شهر يناير وفبراير أغنياء ومشاهير.

وجدت مجلة "Journal of Social Sciences"، أن نسبة كبيرة من مشاهير هوليوود ولدوا في الفترة ما بين 20 يناير و18 فبراير . حيث قام الباحثون باختيار عشوائي لأشخاص من مختلف المجالات، بما في ذلك العلماء و المؤلفين و السياسيين و الرياضيين و الممثلين و المشاهير. ووجد الباحثون أن البرج الذي ينتمي إليه معظم الأغنياء و المشاهير هو "برج الدلو".¤WA4 4932

ومن بين المشاهير الذين ولودا في الفترة بين شهر يناير و فبراير،جنيفر انيستون،أوبرا وينفري، وكريستيانو رونالدو.

وحسب صحيفة ميرور البريطانية فإن هذه الدراسة ليست أول دراسة تظهر أن الأطفال الذين يولدون في هذين الشهرين محظوظون للغاية، إذ أظهرت دراسة أخرى أن الأشخاص الذين يولدون في هذه الأشهر غالباً ما يؤدون أفضل أداء في اختباراتهم الدراسية..

وقام باحثون بتحليل 19 مهنة مختلفة، ووجدوا أن الأشخاص الذين ولدوا في يناير غالباً ما ينتهي بهم المطاف إلى أن يصبحوا أطباء، وأن الأشخاص الذين ولدوا في فبراير أغلبيتهم أصبحوا فنانين ومشاهير.

ووجدت دراسة أخرى كانت قد أجريت على شركات ستاندارد آند بورزمن عام 1992 إلى عام 2009 أن عشرة في المئة من المديرين التنفيذيين هم مواليد شهر يناير

اقرأ المزيد:

فيديو نادر لغواصين يسبحون إلى جانب سمكة قرش عملاقة