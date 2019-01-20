طرق بسيطة لتنظيف الذهب.. جربوها في المنزل

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

مع مرور الوقت، من المستحسن تنظيف المجوهرات في المنزل بين الحين والآخر، خصوصاً الذهب. فبدلاً من الذهاب إلى المتاجر المتخصصة بذلك، يمكنك القيام بهذه العملية بنفسك عبر العديد من الطرق المضمونة والتي تحقق لك نتائج رائعة، وهي على النحو التالي:

1- سائل الجلي

يمكن تنظيف الذهب بسائل الجلي، الامر الذي يعطي نتيجة رائعة، وما يجب فعله هو التالي:

- يُضاف القليل من سائل الجلي إلى الماء في وعاء، ويُحرَّك جيِّدًا.

- توضع قطعة الذهب داخل الوعاء لبعض الوقت، ليتغلغل الماء فيها.

- تُستخدم فرشاة أسنان ناعمة لفرك القطعة، إذ أنّ الأوساخ عادةً ما تتراكم في الفراغات داخل القطعة.

- تُغسل القطعة بماء بارد، ليتم تجفيفها بعد ذلك بقطعة قماش ناعمة.

2- معجون الأسنان

كذلك، يمكن تنظيف الذهب وتلميعه بمعجون الأسنان من خلال القيام بالخطوات التالية:

- يُخلط كمٌّ متساوٍ من معجون الأسنان والماء؛ وتُفرك قطعة الذهب بواسطة فرشاة أسنان ناعمة مغمسة بالخليط.

- تُغسل القطعة بماء بارد بعدها، وتُجفَّف بقطعة قماش ناعمة.

إلى جانب ذلك، ثمة أمور يجب الالتزام بها أثناء تنظيف الذهب، وهي على النحو التالي:

- عدم استخدام الماء المغلي في حال وجود أحجار على قطعة الذهب، لأن ذلك يؤدي إلى انكسارها أو تشققها.

- لا يجب استخدام فرشاة الأسنان الخشنة تجنباً لخدش سطح الذهب.

- لا يجب نقع الذهب المرصع بأحجار ملصقة بالصمغ بالماء الساخن، لأن الصمغ سيذوب في الماء أو يزول مع الفرك فيسقط الحجر.

- يجب تجنب استخدام المناديل الورقة في مسح المجوهرت لأنها خشنة مقارنة بالقماش القطني.

- الابتعاد عن استخدام الـ"بيكينغ باودر" في تنظيف الذهب.

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