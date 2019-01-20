سيارة مجاناً من "تسلا" لمن يستطيع اختراقها

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عقد مؤتمر الأمن "Pwn2Own" شراكة مع شركة السيارات الكهربائية "تسلا"، وذلك بهدف تقديم فرصة إلى الباحثين، للفوز بجوائز تتراوح قيمتها بين 35 و250 ألف دولار، مقابل إيجاد مشاكل أمنية في سيارة "تسلا موديل 3".

ومن جهته، أشار بريان غورينك، كبير المديرين في شركة "تريند مايكرو" للأمن الإلكتروني إلى أنه "منذ العام 2007، أصبح مؤتمر Pwn2Own مسابقة رائدة في مجال الصناعة التي تشجع على مجالات جديدة من أبحاث ثغرات الأمن السيبراني".

وقال: "عقدنا شراكة مع بعض أكبر الأسماء في مجال التكنولوجيا لتعزيز هذا الالتزام، ومواصلة قيادة أبحاث الثغرات الأمنية ذات الصلة".

ومن المقرر أن يحصل أول شخص يكتشف ثغرة على سيارة "موديل 3" من الشركة.

مصدر الصورة: New York Post

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