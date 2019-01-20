بعيداً عن المطبخ .. 5 استخدامات لا تعرفها للكاتشب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

الكاتشب المحبب لدى كثيرين ، له استخدامات أخرى كثيرة بعيداً جداً عن الطبخ والمطبخ ، فبفضل مكوناته وخصائصه يمكن أن يصبح مادة سحرية لها قدرات خارقة، إليكم هذه الاستخدامات العبقرية:

1-تلميع السيارات

يعمل الكاتشب على تلميع التشوهات والخدوش بجسم السيارة، إذ يصلح السبائك المعدنية بها ويضفي عليها لمعانا، لكن من المهم أولا تنظيف السيارة من الغبار والأتربة بشكل عادي، ثم تلميعها بالكاتشب بعد ذلك للحصول على نتيجة مبهرة.

2- تهدئة الجروح

بالطبع لا يجب وضع الكاتشب فوق الجروح، لكن أكياس الكاتشب الصغيرة التي يحبها الأطفال كثيرا، هي خير طريقة لإقناع الأطفال بوضع الثلج على الجرح لتهدئته، لذا من المفيد وضع بعض من هذه الأكياس في المجمد للحصول عليها بسهولة حال جرح أحد الأطفال.

3- تلميع النحاس والفضة

يحتوي الكاتشب على حمض الأسيتيك بنسبة 4 بالمائة، كما أنه عالي اللزوجة، لذا هو مثالي لتنظيف وتلميع الحلي النحاسية والفضية، يلمع وينظف بشكل مذهل بحيث تبدو القطعة وكأنها جديدة.

4- الحماية من الكلور

يعاني السباحون من تأثير سلبي للكلور الموجود بالمسابح على شعورهم، لكن الحل في الكاتشب، فهو يحد من تأثير الكلور، كل ما يجب فعله، هو غسل الشعر بالطريقة المعتادة بعد السباحة، ثم وضع صلصة الكاتشب عليه وتركها 5 دقائق، وبعد ذلك يغسل الشعر مرة أخرى.

5- صناعة ألوان الأطفال

يحب الأطفال الكاتشب كثيرا، لذا أفضل طريقة لتعليم الطفل وتنشيط قدراته الإبداعية هي الرسم بقنينات الكاتشب البلاستيكية، ولكن بالطبع لن تكون مملوءة بصلصة الكاتشب، بل بألوان جذابة منزلية الصنع، هذه الألوان تصنع بسهولة كبيرة.

مصدر الصور : QallwDalldotcom

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