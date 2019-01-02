للزوجين في عامهما الأول معاً.. إليكما 5 نصائح مهمّة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يمثل أول عامٍ من الزواج التحدي الأكبر بالنسبة لأي زوجين، إذ أنهما يحتاجان إلى الوقت الكافي للتأقلم سوياً وللاعتياد على الحياة المشتركة.

ونظراً لأن التفاهم والإنسجام هما أساس الحياة الزوجية، فإنّ هناك العديد من النصائح التي يجب اتباعها لتجنيبها الفشل، وإليكم أبرزها بحسب موقع "تايم":

التكيّف مع المنزل الجديد

التكيف مع المنزل الجديد أمر ضروري لأنه مكان الإستقرار للعائلة. لذلك، يجب العيش بحس من الإستقرار الذي يمنح الزوجين الراحة والطمأنينة بعد حياة العزوبية.

التمسك بالمشاعر الرومانسية

في الكثير من الحالات، تنجلي المشاعر الرومانسية بين الزوجين مع الوقت، فتسيطر حالة من الجمود على المشاعر. ولذلك، يجب الالتفات إلى هذا الأمر، والتمسك بالرومانسية لأنها مفتاح العلاقة الجيدة والرائعة.

الإنسجام مع التغيرات الجديدة

الحياة الزوجية مختلفة تماماً عن حياة العزوبية. يجب أن تفكّر بطريقة مغايرة وأن تنسجم مع التغيرات الجديدة التي تطرأ على حياتك. فالمسؤوليات أصبحت كبيرة وعليك أن تلتزم بها قدر المستطاع.

الاعتناء بالشريك ضرورة أساسية

إنّ أساس ديمومة الحياة الزوجية هو الاعتناء بالشريك، ولذا من المهم جداً أن يراعي الطرفان بعضهما البعض وأن يكون سوياً في كل شيء.

إطراء الشريك مهم

الإطراء يعبر عن مدى امتنانك لما يقوم به الشريك من أجل الشريكين ومن أجل الأسرة أيضاً. ولذك، فإنّ المديح لا يجب أن يتوقف بين الطرفين، لأنه في حال حصل ذلك سيسيطر الفتور على العلاقة.

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