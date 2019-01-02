في الـ2019.. 18 وجهة سياحية هي الأفضل على الإطلاق (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

خلال العام الجديد 2019 وكما كلّ عام، يسعى الكثيرون إلى القيام بجولةٍ سياحية حول العالم، وزيارة أماكن رائعة وجديدة. فالوجهات كثيرة بالنسبة للسياح، وكثرٌ يفضلون التغيير في الأماكن لإكتشاف الجديد ومعايشة أجواءٍ جديدة. من الجزر إلى الجبال الرائعة، إلى المدن السياحية التي تختزنُ الكثير من المناظر الجميلة، يختار السائح أن يمخَرَ في عبابِ أماكن لافتة للإستجمام والراحة.

ومع بداية الـ2019، فإنّ CNN اختارت وجهات سياحية عديدة ستدفع السيّاح لقصدها لا محال، وهي على النحو التالي:

1- كريستشارش - نيوزيلندا

2- مصر

3- فوكوكا - اليابان

4- غانا

5- غراند كانيون - الولايات المتحدة الأمريكية

6- جزيرة هاواي - الولايات المتحدة الأمريكية

7- ذا هيبرايدز - سكوتلاندا

8- كيرالا - الهند

9- لايشتانستاين

10- ليما - بيرو

11- نيويورك

12- نورماندي - فرنسا

(يوتيوب)

13- أوكزاكا - المسكيك

14- سلطنة عمان

15- بلوفديف - بلغاريا

16- سنات بارتس

17- سبايس كوست - فلوريدا - الولايات المتحدة الأمريكية

18- وايمار - ألمانيا

مصدر الصور: CNN

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