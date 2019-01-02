دراسة: "البيتزا" الوجبة المفضلة لدى أكثر من نصف الإيطاليين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت دراسة عن أن أكثر من نصف الإيطاليين (52%) يعتبرون البيتزا وجبتهم المفضلة، بينما قال 39% ممن شملهم استطلاع للرأي إن البيتزا تجعلهم سعداء على المستوى العاطفي.

وشارك في الدراسة وفقا لموقع (لوكال) الإخباري حوالي 2500 إيطالي في سن 20 – 55 عاما، حيث أكد 52% أنهم يتناولون البيتزا «مرة واحدة على الأقل في الأسبوع»، بينما أكد 34% أنهم يستسلموا لإغراء تناول البيتزا «كلما أرادوا».

وأظهرت الدراسة، التي أجرتها مؤسسة معنية بالطهي، أن 42% من الإيطاليين يفضلون البيتزا «الرقيقة جدا»، بينما يفضل 12% «السميكة».

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