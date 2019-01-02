هذه الكلمات الأكثر بحثاً على غوغل لعام 2018.. تعرف إليها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

كما اعتاد محرك البحث غوغل في بداية كل عام جديد، انتقى لمستخدميه الكلمات الأكثر بحثاً للعام الذي سبق، واحتلت القائمة لعام 2018 العديد من المواضيع المختلفة.

1- جاء في مقدمة اللائحة الحدث الرياضي المرتقب كل 4 سنوات وهو كأس العالم 2018 الذي كان حدث العام في روسيا.

2- ليأتي في المرتبة الثانية رحيل الـ (DJ) العالمي (Avicii) منتحراً عن عمر يناهز 29 سنة.

3- واحتل خبر وفاة مغني الراب الشهير(Mac Miller) نتيجة جرعة زائدة من المخدرات المرتبة الثالثة

4- فيما كان المركز الرابع من نصيب مؤلف قصص الكوميكس (Stan Lee) الذي توفي عن عمر يناهز 96 عاماً

5- أما المركز الخامس والأخير فاحتله فيلم الإثارة والتشويق (Black Panther) من إنتاج شركة مارفل

للمزيد:

بأرقام قياسية.. 2018 هو عام النجاحات في عالم الطيران





