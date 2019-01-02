الصين: مسابقة لتعيين قطة بأجر مغرٍ وامتيازات "شهية" (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أعلن رجل في الصين عن حاجته لقطة تشغل وظيفة في محله الذي يبيع فيه طعام القطط. وبحسب موقع "تشاينا ديلي" فإن "وانج شي" صاحب متجر تاوباو لبيع طعام القطط قام بالإعلان عن وظيفة لقطة وقد تم إرسال ما يقرب من 100 سيرة ذاتية من القطط لهذه الوظيفة. وفقا لموقع "sayidaty".

وقال في الإعلان إن الراتب السنوي سيكون "100000" يوان و سوف يتحمل هو تكاليف الإقامة والوجبات، أما العمل فهو عبارة عن تناول الطعام، تناول الطعام ..تناول الطعام فقط.

في 24 ديسمبر/كانون الأول، تقدمت أكثر من 30 قط للوظيفة في متجر تاوباو بغرض التنافس على منصب "رئيس العينات الغذائية" , حيث تخضع القطط لإختبارات عديدة منها قياس الوزن والصحة العامة ومعدل الشهية أيضًا.

أعد "وانج" 15 نوعا من الأطعمة المعلبة للقطط التي تمت مقابلتها. وقال "وانج" إن الوظيفة تعتمد أساسا على شهية القطط.

و فى المستقبل، سيحاول "وانج" أخذ العينات الغذائية لطعام القطط من جميع أنحاء العالم، مثل لحوم الغزلان المعلبة الأمريكية والفواكه المعلبة التايلاندية والرنجة والسرطان المعلب، و سيقوم بإختبار هذه الأطعمة على القط الفائز، وقد تأهلت للوظيفة قطة قصيرة الشعر أمريكية تزن أكثر من 8 كيلوغرامات بعد أن تذوقت ثمانية أنواع من الطعام.

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مصدر الصور: موقع "sayidaty".