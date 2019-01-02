ألفا روميو ستلفيو.. سحر القيادة بنكهة إيطالية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

ألفا روميو تعتبر ستلفيو التي سُميت كذلك تيمناً بالمعبر الشهير في سلسلة جبال الآلب الأوروبية، السيارة التي تُعبّر عن فلسفة الصانع الإيطالي العريق في عالم مركبات الدفع الرباعي المتعددة الإستخدام، تلك الفئة من وسائل النقل التي تُعتبر في أيامنا هذه الدجاجة التي تبيض ذهباً.

وبطبيعة الحال، تتمتع السيارة الجديدة بمزايا عديدة تضعها على قمة فئتها، لتُصبح على الفور السيارة المعيارية الجديدة لفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات الصغيرة الممتازة. وتُعتبر ستلفيو كوادريفوليو، بتصميمها وآدائها وتقنياتها المتطورة، أسرع مركبة دفع رباعي رياضية على حلبة نوربورغرينغ الأيقونية.

وتمّ تجهيز ستلفيو كوادريفوليو بمحرك بنزين يتألف من ست أسطوانات سعة 2.9 ليتر مع شاحن هواء توربو مزدوج، وهو مصنوع من الألومنيوم، تمّ تطويره، ليحقق أقصى قوة تبلغ 510 أحصنة عند 6,500 دورة في الدقيقة، ويولد عزم دوران يبلغ في أقصاه 600 نيوتن متر من 2,500 إلى 5,000 دورة في الدقيقة. ويتزاوج هذا المحرك الجبار مع علبة تروس أوتوماتيكية من ثماني نسب، مما يسمح بتنفيذ عملية تعشيق في 150 جزء من الثانية فقط عند القيادة إعتماداً على وضعية نمط القيادة السباقي Race. وعلاوةً على ذلك، ولتحقيق أقصى قدر من متعة القيادة، تمّ تجهيز الطراز بعتلات تعشيق من قطعة واحدة من الألومنيوم مدمجة في عمود المقود وذلك كتجهيز قياسي.

وتحقق ستلفيو كيو أداءًا رائعاً: تسارع من 0 إلى 100 كلم/س في 8.3 ثوانٍ فقط وأقصى سرعة وهي الأفضل في فئتها وتبلغ 283 كلم/س، ولكن سيارة ألفا روميو الرياضية المتعددة الاستخداماتSUV هي أيضاً فعّالة بشكلٍ لا يصدق من حيث استهلاك الوقود والانبعاثات، وذلك بفضل نظام إيقاف الأسطوانات الذي يتم التحكم به إلكترونياً ووظيفة "التحرك" دون الضغط على دواسة الوقود، المتوفرة في وضعية القيادة الكفوءة المتقدمة.

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