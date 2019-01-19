طفل بعمر 6 سنوات يقصّ الشعر باحتراف (فيديو)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو يظهر طفلاً صينياً يبلغ من العمر 6 سنوات، أثناء إظهار مهاراته في تصفيف الشعر وقصه.

وبحسب الفيديو الذي نشرته "ديلي ميل"، فإنّ "الطفل الذي يدعى جيانغ هونغ، نشأ في صالون لتصفيف الشعر، في مطقاعة سيتشوان، حيث تعلم المهنة من والديه قبل أن يبدأ بتطوير مهاراته خلال العامين الماضيين".

ويظهر الفيديو الذي حصد أكثر من مليون ونصف مشاهدة، كيف يقوم الطفل بقص الشعر وتسريحه بطريقة رائعة ومحترفة داخل صالون التزيين.

مصدر الصورة: ديلي ميل

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