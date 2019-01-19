أستراليا: رجلٌ يطهو شريحة لحم داخل سيارته الساخنة

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عمد رجلٌ في ولاية فيكتوريا الأسترالية، إلى وضع شريحة لحم نيئة داخل سيارته، من أجل أن يظهر للعالم مدى سخونته مركبته بسبب الطقس الحار.

وبحسب موقع "أوديتي سنترال"، فقد "وضع الرجل شريحة اللحم في سيارته التي كانت متوقفة في الظل، وتركها حتى الساعة 4 مساءً. وعندما عاد إليها، وجد شريحة اللحم قد نضجت".

ونشر الرجل تجربته هذه في منشور عبر "فيسبوك"، داعياً إلى "عدم ترك الأطفال والمسنين والحيوانات الأليفة داخل السيارة في الطقس الحار"، مؤكداً على "ضرورة زيارة الجيران الذي يقطنون بمفردهم".

إلى ذلك، فقد أثنى رواد فيسبوك على "إنسانية الرجل" واهتمامه بسلامة الآخرين، فيما شكك آخرون بمصداقية تجربته، حيث رأوا أنّه "من المستحيل طهي شريحة لحم داخل سيارة متوقفة في الظل حتى لو كانت درجات الحرارة مرتفعة".

وكان مركز الأرصاد الجوية الأسترالي أعلن أن "درجات الحرارة في مدينة ملدورا وصلت إلى 45.8 درجة مئوية في الأيام القليلة الماضية".

(أوديتي سنترال- 24.ae)

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