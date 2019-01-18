6 خطوات تمنحك الإيجابية كل صباح.. التزم بها

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

مع كلّ صباح يبدأ يوم جديد، وأول ما يخطر على فكرنا هي المسؤوليات التي يجب علينا أن نؤديها، في حين أنّنا نطمح للنوم أكثر من دون أن يزعجنا شيء.

ورغم تراكم الهواجس لدينا، لا بدّ أن نتحلّى بالكثير من الإيجابية أثناء استيقاظنا صباحاً، كي يمضي يومنا بسلاسة. وبحسب خبراء النفس، فإنّ هناك 6 خطوات لتحقيق ذلك، وهي:

- يجب أخذ نفس عميق والتفكير بالأمور الإيجابية التي في حياتنا كوجود الأطفال والشريك والصحة الجيدة.

- لا تنهض فوراً من السرير... اجلس لمدة 5 دقائق من دون أن تقوم بأي شيء.

- قم بتمارين التنفس السريع والبطيئ، لأن ذلك سينشط عمل الرئتين صباحاً، إضافة إلى أنه مهدئ طبيعي للأعصاب.

- خذ حماماً سريعاً في الصباح وتناول الفطور بعد ذلك واستمتع به، الامر الذي يمدك بالإيجابية ويحسن طاقتك.

- قبل وجبة الإفطار، اشرب كوباً كبيراً من الماء معه نصف حبة ليمون، مع إضافة القليل من الزنجبيل أو الفلفل الحار.

- ضع خطة لما تريد ان تقوم به في يومك والتزم بها كي تحقق أهدافك.

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