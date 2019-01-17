مشهد ساحر لقبة الصخرة أثناء تساقط المطر يحظى بتفاعل هائل
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )
في الوقت الذي تعيش فيها بلاد الشام أجواءاً شتوية عاصفة ، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمشهد لا يتكرر تظهر فيه قبة الصخرة في القدس والمطر يتساقط عليها بالتوازي مع أضواء البرق في مشهد ساحر .
الفيديو نشر على صفحة أخبار الآن فتتالت عليه التعليقات والمشاركات ، فتجاوزت المشاركات الـ900 مشاركة ، وحصد أكثر من 2000 إعجاب و أكثر من 100 تعليق.
معظم التعليقات كانت تعبر عن الإعجاب بالمشهد النادر.
Shimizu Chan قامت بالاشارة لصديقاتها وعلقت بالقول " مبينة وكأنها جزء منير من السمااا❄ جماااال " .
بينما تعجب أحمد Ahmed Atef Samhout من الفيديو وقال "سبحان الله المطر على القبة فقط دون السلم بجوارها أو الأرض المحيطة بها!"
وأبدى Brayan Kh إعجابه بالمشهد وعلق " تحفه من السماء ما شاء الله "
الفيديو انتشر على مختلف منصات التواصل الاجتماعي ولا يعرف بالتحديد من قام بتصويره في الأصل .
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