جناح داخل فندق صديق للبيئة.. كل شيء مصنوع من النبات (صور)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

افتتح فندق "هيلتون لندن بانكسايد" أول جناح فندقي نباتي في العالم، حيثُ يتميز بأثاث مصنوع من مواد نباتية. وجرى ذلك بعدما درست إدارة الفندق هذا الخيار مع جمعية "ذا فيغان سوسايتي" التي تستخدم مواد صديقة للنباتات.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنّ "الوسائد داخل الجناح مليئة بالقش، والسجاد من القطن الصديق للبيئة". وبدلاً من استخدام الجلد، فقد تمّ تنجيد الأثاث باستخدام Pinatex المصنوع من أوراق الأناناس. إلى جانب ذلك، فإنّ الأرضيات مصنوعة من خشب موزو بامبو الذي يتميز بجودته العالية التي لا تتأثر مع الزمن. هذا ويوفر الجناح في حماماته منتجات من ماركة genia الصديقة للبيئة، في حين أّن منتجات التنظيف تكون خالية من أي مواد حيوانية.

ولدى وصولهم إلى الجناح، يتسلم الضيوف مفاتيح غرفهم المصنوعة من مواد نباتية، في حين أنّ جميع قرطاسية المكاتب الموجودة هناك مكوّنة من مواد صديقة للنبات فقط. أمّا على صعيد الطعام، فإنّ مطبخ الجناح يقدم مأكولات نباتية محلّية، فضلاً عن وجبات خفيفة من الفواكه المجففة.

وبدوره، يقول جيمس ب.كلاك، المدير العام لفندق هيلتون لندن بانك سايد: "في فندقنا، نبحث دائماً عن طرق للابتكار وتقديم تجارب جديدة لضيوفنا". وأضاف: "أن تكون نباتياً، فإنّ ذلك لا يعني أن يكون ذلك محصوراً بالطعام، بل أصبح الأمر أسلوب حياة. نريد في الفندق أن نكون قادرين على تقديم الفرصة لأولئك الذي يتبعون نمط حياة يتركز على النباتات".

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