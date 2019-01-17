بريطانية تتصل بالشرطة بسبب طلبية بيتزا.. ماذا جرى مع "كلير"؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شكت سيدة بريطانية تدعى كلير مطعماً لدى الشرطة، لأنه لم يوصل البيتزا إلى منزلها في الوقت المطلوب، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

وفي التفاصيل، فإنّ "كلير أبلغت الشرطة شكواها لأنّ مطعم دومينوز في بليموث تأخر في إرسال البيتزا إليها، الأمر الذي أدى إلى شعور أطفال السيدة بالجوع".

ولفتت الصحيفة إلى أنّ "قيمة وجبات البيتزا بلغت 50 دولاراً. وبعد ساعة من طلبها، اتصل المطعم بالسيدة ليبلغها بأن الفرن لديه تعطّل وبالتالي لن تستلم الوجبة التي طلبتها"، موضحة أنّ "إدارة المطعم أكدت للسيدة أنها ستعيد لها أموالها، ولكن بعد يوم واحد على الأقل".

ووفقاً لـ"ميرور"، فإنّ "السيدة اعتقدت أن أموالها لن تعود إلى حسابها البنكي قبل 5 أيام، ما يعني أنها لن تطعم أطفالها بقية الأسبوع". وعليه، قالت كلير: "اتصلت بالشرطة لأسأل إذا كان بإمكانهم مساعدتي، كنت على وشك البكاء، لكنهم أخبروني أنهم لا يستطيعون فعل شيء".

وتابعت: "لم يعرض مدير المطعم عليّ حتى الحصول على البيتزا من فرع آخر، وعندما سألتهم إذا كان بإمكاني الحضور إلى المطعم لاستعادة نقودي، قالوا إن ذلك غير ممكن، وقد اضطر أطفالي للنوم بلا عشاء".

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