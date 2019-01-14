بلدة بريطانية تعجّ بالخارجين عن القانون لعدم وجود سجون لهم

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعتبر بلدة ولسال في بريطانيا معقلاً للمجرمين والخارجين عن القانون. وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنّ "ضباط الشرطة يضطرون لإطلاق سراح المتهمين في هذه البلدة، لعدم توافر زنازين كافية لهم". ويندرج هذا الأمر في إطار إجراءات التقشف التي تتبعها الحكومة، التي تتضمن إغلاق العديد من السجون ومراكز الاحتجاز في البلاد.

وتضمّ هذه البلدة 275 ألف شخص، ولا يوجد فيها زنازين لاستيعاب جميع المتهمين. ووفقاً لـ"ديلي ميل"، فإنّ "على الضباط السفر لمدة ساعتين ذهاباً وإياباً على الأقل، لنقل المتهمين إلى أقرب مركز احتجاز".

ونقلت الصحيفة البريطانية عن أحد الضباط اعترافه "بإطلاق سراح 3 من الخارجين عن القانون، لأنه لم يكن يريد ترك زملائه خلال احتفالات رأساس السنة"، موضحاً أنه كان "يتعين عليه السفر لمسافة 10 أميال لنقلهم إلى مركز الاحتجاز في أولدبوري".

ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد، إذ سيواجه ضباط الشرطة في بلدة بريتون أون ترينت القريبة بمدينة ستافورد شاير، موقفاً مماثلاً، لكن رحلتهم ستكون أطول وتصل إلى 40 ميلاً لنقل المتهمين في طريقي الذهاب والعودة، وذلك بعد إغلاق مركز الاحتجاز في البلدة.

ولفتت "ديلي ميل" إلى أنّ "هذه التغييرات تأتي في إطار إجراءات التقشف التي تتبعها الحكومة، والتي تتضمن إغلاق العديد من السجون ومراكز الاحتجاز في البلاد".

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