بـ4 دولارات يومياً.. زوجان فقيران يسافران حول العالم (صور)

أخبار الآن| دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعجز الكثير من الأشخاص عن السفر إلى بلدان العالم، بسبب سواء أحوالهم المادية. إلّا أنّ هذا الأمر لم يقف عائقاً أمام زوجين لتحقيق حلمهما بالسفر، رغم فقرهما المدقع.

وفي التفاصيل التي نشرها موقع "ميترو" الالكتروني، فإنّ "الزوجين السبعينيين فيهجان وأناند ماهيندرا، يديران متجر شاي صغير في مدينة كوتشي الساحلية في الهند، ويقومان بادخار ما يعادل 4 دولارات يومياً بغية استخدامها في رحلات السفر السياحية كلما سنحت لهما الفرصة". وبحسب الموقع، فقد "سافر الزوجان إلى 23 بلداً حتى الآن بما في ذلك سنغافورة وسويسرا والبرازيل، والأرجنتين، والولايات المتحدة الأمريكية".

إلى ذلك، فقد تداول الناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو انتشر بكثافة لأناند، كاشفاً فيه أنه "افتتح مقهى صغيراً لبيع الشاي منذ 56 عاماً قبل أعوام من زواجه من فيهجان التي شاركته في التخطيط بعناية في كيفية إنفاق أموالهما خلال السفر".

وأكّد أناند أنه "يطمح للسفر قريباً مع زوجته إلى السويد والدنمارك والنرويج، إلى جانب غرينلاند وهولندا".

(الزوجان فيهجان وأناند - Wolipop)

(Wolipop)

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