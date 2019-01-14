الطرد لمعلمة عنفت صبياً صغيراً مصاباً بالتوحد في أمريكا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

عاقبت إدراة مدرسة في ولاية كنتاكي الأمريكية معلمة بالطرد بعدما التقطت لها كاميرات المراقبة فيديو ظهرت فيه وهي تجرّ صبياً صغيراً عمره 9 سنوات مصاب بـ التوحد على الأرض بعدما رفض أن يسير على قدميه.



وظهرت المعلمة ترينا أبرامز في الفيديو، وهي تقوم بجرّ الصبي في ممر بمدرسة وورتلاند الابتدائية في كنتاكي، و الطفل يصرخ بشدة من الألم.



وقد نشرت والدة الصبي، السيدة أنجيل نيلسون، فيديو هذا المشهد الصادم على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتة الى أن هذه الحادثة تسبّبت بإصابة ابنها بكسر في معصمه.



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