اصطدامات وغرق.. إليكم أبرز حوادث السفن حول العالم (صور)

أخبار الآن| دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شهد العالم خلال العصور الأخيرة الكثير من حوادث السفن التي تركت آثاراً عديدة. فالكثير من فرق البحث تمكنت من اكتشاف سفنٍ محطّمة في أعماق البحار والمحيطات، تحتوي على كنوزٍ ومقتنيات نادرة.

غير أنّ هناك حوادث سفنٍ أثّرت سلباً على البيئة، وتركت آثاراً واضحة على الثروة البحرية.. فما هي أشهر هذه الحوادث؟

سفينة الـ20 ألف حاوية

في العام 2016، علقت سفينة "سي أس سي أل إنديان أوشن" في قاع نهر الإلبه بمدينة هامبورغ الألمانية، ولم تتمكن زوارق القطر من تحريرها إلا بعد أيام عديدة. السفينة هذه كانت واحدة من أكبر سفن الحاويات على المستوى العالمي، ويمكنها نقل حوالى 20 ألف حاوية.

"تشتيرا" تغرق

اصطدمت سفينة "أم أس سي تشتيرا" مع سفينة أخرى الأمر الذي جعلها تميل بشكلٍ خطير قبالة سواحل مومباي في 8 آب/أغسطس 2010. أدى هذا الأمر إلى فقدان قرابة 300 حاوية شحن، لكنّ السفينة لم تغرق. غير أنّه بعد أشهر عديدة، تمّ إغراق "تشيترا" في المياه الدولية مع حمولتها الخطيرة.

انقسام "رينا"

اصطدمت سفينة الشحن "رينا" بشعب مرجانية قبالة سواحل نيوزيلندا خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر 2011. حينها، انقسمت "رينا" إلى قسمين انفصلا عن بعضهما البعض، ولم يتبق منها سوى مقدمتها بعدما غرقت أجزاؤها الباقية بما كانت تحمله من حاويات.

سفينة ومكب النفايات

فقدت سفينة الشحن "نابولي" جزءاً من شحنتها بعد جنوحها قبالة سواحل جنوب انجلترا في العام 2007. أدى هذا الأمر إلى تحول شاطئ سيدموث إلى مكب للنفايات، واستغرقت أعمال تنظيفه وقتاً طويلاً.

تصادم

خلال العام 1999، اصطدمت سفينة سياحية مع إحدى سفن نقل الحاويات في القنال الانجليزي، حيث اخترقت بعض الحاويات الفولاذية مقدمة السفينة. أدى هذا الحادث إلى اندلاع حريق على متن السفينة وإصابة 24 شخصاً بجروح طفيفة.

مناورة فاشلة

في العام 2007، فقدت سفينة "اكسلسيور" 31 حاوية في مناورة فاشلة بالقرب من مدينة كولونيا الألمانية، ما أدى إلى انتشار الحاويات على مسافة عدة كيلومترات في نهر الراين.

أحذية رياضية في البحر

وجد السكان على شاطئ نورديرني الألماني عام 2014 حاويات جرفتها المياه، تحتوي على أحذية رياضية جديدة، يبدو أنها سقطت من إحدى السفن في بحر الشمال.

مصدر الصور: DW

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