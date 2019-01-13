نتفليكس والشرطة الأمريكية يحذران الجمهور من تحد يزهق الأرواح

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعت الشرطة في ولاية يوتا الأميركية المواطنين إلى عدم قيادة سياراتهم وهم معصوبو الأعين، وذلك بعد أن أدّى تحدٍّ على الإنترنت، مستوحى من فيلم للرعب، إلى وقوع عددٍ من الحوادث.

وقادت فتاة سيارتها وهي معصوبة العينين، في مدينة لايتون، بينما كانت تشارك في تحدٍّ عبر الإنترنت، يسمّى بتحدّي "بيرد بوكس"، وهو مستوحى من فيلم يحمل الاسم نفسه بثّه موقع "نتفليكس" للبث التلفزيوني حسب الطلب، وتلعب بطولته الممثّلة ساندرا بولوك. وفي الأسبوع الماضي، حذّرت شركة "نتفليكس" الجمهور من تجربة هذا التحدي.

وقال ضابط في شرطة لايتون ترافيس ليمان لوسائل إعلام محلية: "من غير المبرر أو المقبول بالمرة فعل شيء، على هذه الدرجة من الخطورة، ليس فقط على نفسك، وإنما على كل شخص في الطريق"، وأضاف أنّ هذا التحذير لم يخطر بباله يوماً أن يقوله: "لا تقد سيارتك وأنت معصوب العينين".

وغرّدت شرطة المدينة، على صفحتها على "تويتر"، قائلة: "تجربة تحدي بيرد بوكس.. نتيجة متوقّعة. حدث هذا يوم الاثنين، نتيجة قيادة فتاة لسيارتها، وهي معصوبة العينين، على طريق لايتون - باركواي. لحسن الحظ لم تقع إصابات".

ونجت الفتاة، البالغة من العمر 17 عاماً، وشخصٌ كان معها في السيارة، وكذلك ركاب السيارات الأخرى، من إصابة خطيرة.

لكنّ الشرطة طلبت من الادّعاء العام اتهام الفتاة، بالقيادة المتهورة.

وفي الفيلم، تلعب الممثلة ساندرا بولوك دور أم لطفلين، يلبسان دوماً عصابات على أعينهم، لتجنب رؤية مخلوقات غريبة، تجبرهم على الانتحار.

وتحاول الأم، خلال الفيلم، توجيه طفليها إلى طريق السلامة، عبر نهر هائج وغابة كثيفة، بدون أن يكونا قادرين على الرؤية.

وأوحى الفيلم إلى بعض الجمهور، بتدشين هاشتاج بعنوان "#BirdBoxChallenge" وتقليده، مما أدّى ببعضهم إلى الارتطام بالجدران، أو التعرض للاصطدام بحركة مرور السيارات.

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