كاميرا بالأشعة تحت الحمراء تلتقط مخالفة الأكل أثناء القيادة

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

قامت المملكة المتحدة باستعمال كاميرات تعمل بالأشعة الحمراء لترصد السائقين الذين يقومون بالأكل او الشرب أو التدخين داخل سياراتهم.

كما تعمل الكاميرات التي يطلق عليها "النسر الأصفر" على تصوير السائقين والركاب غير الملتزمين بارتداء حزام الأمان، بالإضافة إلى السرعة الزائدة.

وتتميز الكاميرا الجديدة بعدم قدرة السائقين بمعرفة إن تم اصطيادهم من قبل الجهاز كما أنها تعمل في جميع الظروف المناخية وفي جميع الأوقات حتى أثناء غياب الشمس وفي الظلام الحالك.

وفي السرعات القديمة كان يمكن للسائق أن يتجاوز ما يقدر بـ 10% من السرعة المسموحة إلى أن يتم اصطياده من قبل الكاميرات، إلا أن القانون تغير فبات لا يسمح بأكثر من ميل واحد إضافي.

يذكر أن بموجب تغيير حديث في القانون، فإنه من غير القانوني التدخين في السيارة إذا كنت مسافراً مع ركاب أقل من 18 سنة.

للمزيد:

سائقة تنقذ طفلة من الموت على الطريق.. هذا ما حصل (فيديو)

سنغافورة.. شابٌ أضاع طريق منزله لـ10 أيام بسبب الخجل!