جديد "شيفروليه": "تراكس 2020" بقوة 138 حصاناً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بدأت ملامح الجيل الثاني الجديد من شفروليه "بليزر 2019" تظهر رسمياً في سيارة "تراكس 2020" الجديدة من طراز "كروس أوفر" التي بدأت صورتها بالانتشار.

فالسيارة الجديدة تتضمن بعض الجوانب المستوحاة من "بليزر"، مع شبكة تهوية كبيرة ومصابيح رفيعة وخطوط جانبية انسيابية.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإنّه سيتم تصنيع "شفرلويه تراكس 2020" على قاعدة عجلات جديدة تحمل اسم VSS، ومن المتوقع أن تحل مكان "غاما II".

ومع هذا، فإنّه لا معلومات مؤكدة فيما خص الجانب الميكانيكي للسيارة التي سيستخدم محركاً رباعي الأسطوانات، ويتنفس قسرياً بالتوربو سعة 1.4 ليتر بقوة 138 حصاناً و200 نيوتن متر للعزم. وتتضمن السيارة أيضاً علبة تروس أوتوماتيكية سداسية النسب مع إمكانية نقل الحركة إلى العجلات الأربع عند الطلب.

مصدر الصورة: AutoIndústria

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