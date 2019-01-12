تدافع بسبب أحمر شفاه في الكويت.. فيديو يستفزّ الناشطين!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لـ"الفاشينيستا" الكويتية عهود العنزي، وهي ترمي منتجات التجميل على الفتيات خلال حفل ترويج برعاية شركة "ماك" في أحد مراكز التسوق.

وبحسب الفيديو، فقد تهافتت مجموعة كبير من الفتيات اللواتي بغية الحصول على المنتج، الأمر الذي أدى إلى تدافع بينهنّ. وعندها، قررت عهود توزيعه على الفتيات، وذلك من خلال رميه عليهنّ.

وأثار هذا الفيديو ضجّة واسعة بين الناشطين، حيث اعتبروا أنّ المشهد مسيء جداً لعهود أولاً، معتبرين أنّ "الطريقة التي جرت من خلالها توزيع مستحضرات التجميل، تحمل إهانة واضحة للفتيات".

وطالب بعض المغردين "الفاشينيستا" عهود، بالخروج والاعتذار عمّا قامت به في العلن.

مصدر الصورة: انوثة

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