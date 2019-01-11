لن تصدق.. هذه الصورة ستختفي بـ20 ثانية بعد النظر إليها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

هناك الكثير من الصور التي تخدع الناظر إليها، ولكن هناك صور أيضاً تختفي تماماً. نعم، الأمر هذا حقيقي ويتحقق عبر مواقع التواصل الإجتماعي أيضاَ. ففي حال سددت نظرك إلى مركز هذه الصورة لوقت طويل أو لفترة كافية، فإنها ستختفي تماماً من أمامك.

ماذا يقول الخبراء؟

بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإنّ الخبراء في الخداع البصري يشيرون إلى أنّه "بعد التحديق في الصورة أو اللوحة بحوالى 20 ثانية، فإنها تبدأ في الاختفاء تدريجياً إلى أن تختفي بالكامل تقريباً وتصبح صفحة بيضاء عند كثير من الأشخاص".

ما سبب هذه الظاهرة؟

ويلفت الخبراء إلى أنّ "سبب هذه الظاهرة يعود إلى ما يُعرف بـ"تأثير تروكسلر" أو "تلاشي تروكسلر"، ويعني الاختفاء التدريجي للصورة".

ويوضح الخبراء أنّ "الطبيب السويسري إيغناز بول فيتال تروكسلر، استطاع تحديد أو تعريف تأثير تروكسلر لأول مرة، وذلك في عيادته في فيينا عام 1804. وبحسب الأخير، فإنّ الدماغ يقوم بإلغاء الألوان أو الأشكال الملونة من الصورة، ويستبدلها باللون الأبيض".

إليكم الصورة:

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