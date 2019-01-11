لعشاق البيتزا.. معادلة رياضية ستفيدكم كثيراً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

غالباً ما يختار الأشخاص لدى ذهابهم إلى المطعم، الحجم المثالي للبيتزا. فعادة ما يتم تخيير الأشخاص بين بيتزا واحدة بقطر 18 بوصة او اثنتين بقطر 12 بوصة للواحدة، وبالتالي فإنّ الخيار بالنسبة للجميع سيكون الثاني ظناً أنّ حجمهما أكبر.

وبحسب موقع "إن دي تي في"، فإنّ هذا الأمر بالنسبة لأحد مستخدمي "تويتر" ليس صحيحاً وغير مقنع". وعليه، فقد أبثت هذا المستخدم رأيه، من خلال معادلة رياضية بسيطة لحساب مساحة البيتزا ذات الشكل الدائري. وكشف المستخدم أن "مساحة البيتزا الواحدة الكبيرة تصل إلى 254 بوصة مربعة، في حين أن مجموع مساحتي الصغيرتين يبلغ 226 بوصة مربعة فقط.

ولاقت تغريدة الرجل انتشاراً واسعاً كما أثارت جدلاً كبيراً عبر "تويتر"، إذ أعرب الكثيرون عن دهشتهم بالنتيجة، إذ أنهم كانوا يعتقدون أن قطعتين من البيتزا من الحجم المتوسط أفضل من واحدة من حجم كبير.

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