قصة محزنة.. "آيفون 4" يصيب شاباً بفشلٍ كلوي وشلل دائم!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أصيب الشاب الصيني شياو وانغ بالشلل التام، بعدما قرر بيع إحدى كليته من أجل شراء جهاز آيفون 4.

وبحسب التفاصيل التي نشرها موقع "أوديتي سنترال"، فإنّ "وانغ البالغ من العمر 17 عاماً، أجرى عملية جراحية في إحدى العيادات في منطقة شينزو قبل 8 سنوات (عام 2011) وسط بيئة غير معقمة وعناية فائقة لإستئصال كلية بغية بيعها، بعدما أخبر الأطباء أنه سيعيش حياة طبيعية مع كلية واحدة فقط".

ولفت الموقع إلى أنّ "وانغ لم يكن يستطيع تحمّل نفقة شراء الجهاز بسبب فقره المدقع، إذ أن آيفون 4 في تلك المرحلة كان الهاتف الذكي الرائد من آبل. ولذلك، قرّر الشاب بيع كليته ليجني ما يكفي من النقود لشراء الآيفون".

وأوضح "أوديتي سنترال" أنّ "وانغ اتصل بأشخاص مختصين بالاتجار بالأعضاء في السوق السوداء ووافق على بيع إحدى كليتيه مقابل 3200 دولار أمريكي. إلّا أن الشاب، بحسب الموقع، لم يخبر والديه ما حصل، لكنّ المشاكل الصحية دفعتهما إلى نقله إلى المستشفى حيث أكّد الأطباء أنه مصاب بفشل كلوي حاد وأنه بحاجة لإجراء غسيل للكلى ليبقى على قيد الحياة".

وإثر معرفتهما بالأمر، قام الوالدان برفع دعوى قضائية على الوسيط والطبيب الذي أجرى العملية، وحصلا على تعويض بقيمة 320 ألف دولار، أنفقا معظمها على علاج وانغ.

(شياو وانغ - TIO)



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