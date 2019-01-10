7 طرق فعالة للتخلص من دهون البطن في وقت سريع

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

اذا كنت تعانين من الدهون التي تتراكم حول بطنك ، فربما عليك إعادة النظر في قائمة طعامك وأسلوب حياتك.. اليك هذه الخطوات ال7 التي ستخلصك من هم "كرشك" للأبد في وقت سريع ..

1.تناول الشوفان في الصباح الباكر

بفضل اليافه القابلة للذوبان يساهم الشوفان في ازالة السموم من الجسم، فنصف كوب من الشوفان يوميا عند الصباح يعزز من عملية التمثيل الغذائي و يحرق الدهون.

2.تناول الفواكه ذات اللون الاحمر

التوت، الرمان، الفراولة، البطيخ، الكرز مثالية للحد من دهون البطن و الكرش، و تحسين عملية الهضم و التمثيل الغذائي.

3.التركيز على تناول وجبة من البيض

يحتوي البيض على الكثير من القيم الغذائية الضرورية للجسم، و يتمّ إدراجه ضمن الرجيم لما يقدّمه من فوائد للجسم أثناء عمليّة إنقاص الوزن و التخلص من الكرش.

4.تناول طبق من السلطة قبل الوجبة الأساسية

تحمل السلطة المكونة من الخضراوات قليلة السعرات الحرارية العديد من الألياف الصحية التي تعطيك إحساسا بالشبع و تبقي المعدة ممتلئة لأطول فترة ممكنة و بالتالي تهدف الى حرق الدهون و تخفيف الكرش.

5.تناول الأحماض الدهنية غير المشبعة

معظم الدهون التي نأكلها يجب أن تأتي من مصادر الدهون الغير المشبعة، المتواجدة في السمك وزيت جوز الهند والمكسرات وزيت الزيتون والأفوكادو، لإحتوائها على العديد من المواد المغذية التي يحتاجها الجسم، ولفاعليتها في إزالة الكولسترول الضار.

6.الحصول على قسط كاف من النوم

قلة النوم تؤدي الى إبطاء عملية التمثيل الغذائي في الجسم مما يسبب بتخزين الدهون في منطقة البطن. لذا ينصح بالحرص على أخذ عدد كافٍ من الساعات من النوم يومياً، حتى يتمكن الجسم من فرز هرمونًا خلال النوم يساعد على تسهيل عملية الهضم.

7.ممارسة رياضة صباحية قبل الفطور

تعمل تلك الرياضة الصباحيّة على حرق السعرات الحراريّة و الدهون المتراكمة بشكل أسرع من أي وقت آخر تمارس فيه خلال اليوم، و تقوم بتخفيض الإحساس بالجوع خلال ساعات النهار.

مصدر الصور: hiamag

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