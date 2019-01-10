طبيب لبناني يفوز بلقب عالمي في طب العيون

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حصد طبيب العيون اللبناني، سليمان أبو لطيف، على "زمالة الكلية الملكية البريطانية لجراحي العين"، وهو أعلى لقب في مهنة طب العيون في العالم.

بعد اجتيازه عددا من الاختبارات الشفهية والخطية، ليأتي هذا الإنجاز بعد تحقيقه درجة "زميل بالجراحة الشبكية" من مستشفى Moorfields eye hospital المستشفى تخصصي للعيون والأكثر تطورا في العالم.

إذ حصل الطبيب سليمان خريج كلية الطب بالجامعة اللبنانية عام 2003، الذي تخصص بأمراض الشبكية وجراحتها، عام 2011، عضوية ودبلوم الكلية الملكية البريطانية لجراحي العين، وقدم سلسلة محاضرات في مؤتمرات اختصاصيي الشبكية الأوروبيين Euretina بمدن ميلان ونيس وكوبنهاغن وفيينا، وله مقالات عدة في مجلات طبية عالمية.

وسيتسلم الدكتور أبو لطيف شهادة "زمالة الكلية الملكية البريطانية" لجراحي العين في احتفالية خاصة ستقام بالعاصمة البريطانية لندن في سبتمبر المقبل.





مصدر الصورة: موقع الجامعة اللبنانية



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