هل لاحظت قبلاً هذا الشيء في شعار هذه الشوكولاتة الشهيرة؟

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شوكولاتة "Toblerone" من أشهر الهدايا المعروفة في الأعياد لكن هل دققنا يوماُ فيما يحمله شعارها ؟

إحدى الأمهات اكتشفت أمرا لم نكن نعرفه عن الشوكولاتة السويسرية الشهيرة، المصنوعة من العسل واللوز.

وشاركت ستيفاني على حسابها في تويتر، اكتشافها المثير يوم 27 ديسمبر الجاري، وقالت إن ابنها البالغ من العمر 9 سنوات، انتابه الفضول بشأن العبوة بعد تناول أول قطعة من "Toblerone".

ولاحظ الطفل وجود صورة مخفية في شعار الشوكولاتة، ما أثار حيرة وصدمة الكثيرين، ممن لم يلاحظوها من قبل.

وعند الفحص الدقيق للشعار، يصبح من الواضح أنه لا يوجد جبل مطبوع في شعار "Toblerone" فقط، بل أيضا دب يقف على قدميه الخلفيتين في الشعار ثنائي اللون.

وقالت ستيفاني إن السبب وراء وجود هذا الدب بسيط، حيث تأتي شوكلاتة "Toblerone" من بيرن في سويسرا، والتي تُعرف أيضا باسم "مدينة الدببة".

وتفاجأ الكثيرون باكتشاف ابنها وسرعان ما انتشر عبر تويتر، حيث حقق المنشور أكثر من 28 ألف إعجاب و6700 مشاركة.

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