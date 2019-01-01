للأهل.. 5 نصائح هامّة لتعليم الطفل كيفية إدارة شؤونه المالية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يكتسب الفرد الكثير من المهارات والمعلومات في سن مبكرة، لتبقى راسخة في ذهنه. ولذلك، فإنّ هذه المهارات يمكن تطويرها مع الوقت، لأنها ستعود بالفائدة والنفع عليه مستقبلاً، وهنا تكمن مسؤولية الأهل. وإنطلاقاً من هذه النقطة، فإنّه على الوالدين أن يعملا على ترسيخ بعض الأمور الأساسية المهمة لدى طفلهما، أبرزها كيفية إدارة شؤونه المالية منذ نعومة أظافره.

ورغم أنّ الطفل لا يكون منتجاً، غير أن تعلم هذه المهارات سيفيده على المدى البعيد. ومن هذا المنطلق، إليكم أبرز النصائح التي أوردها موقع "لايف هاك" الالكتروني في هذا الإطار:

1- فتح حساب توفير

يعمد الكثير من الأباء إلى فتح حساب توفير لأطفالهم منذ ولادتهم، علماً أن الطفل لا يكون جزءاً فعالاً في التعامل مع هذا الحساب. ولكن من الضروري أن يكون للطفل القدرة على التعامل مع الحساب، مثل توفير الأموال التي يحصل عليها في بعض المناسبات من والديه والأقارب.

2- دفع المال مقابل العمل

يكافئ بعض الآباء أبناءهم في حال قاموا ببعض الأعمال في المنزل، ويندرج ذلك في إطار التحفيز. غير أنّ هذا الأمر لا يجب أن ينطبق على كافة الأعمال من بينها الروتينية مثل تنظيف وترتيب الطفل لغرفته. فهذه الأمور يجب أن يتعلمها الطفل من دون أي مقابل، أمّا الأعمال الأخرى في الحديقة مثلاً يمكن أن تكون مقابل مكافأة مالية.

3- العقوبات المالية

يرتكب الأطفال الكثير من الأخطاء، ومبدأ العقاب لدى الكثير من الآباء هو فرض عقوبات مالية عليهم. ويساهم هذا الأمر في تعليم الطفل التعامل مع مثل هذه العقوبات في المستقبل، مثل المخالفات المرورية وغيرها.

4- تشجيع الإنفاق بحكمة

يجب تعليم الطفل على كيفية انفاق الأموال بطريقةٍ مقتدرة وبعيدة عن الاسراف والتبذير، كما يجب تشجيعه على الادخار. فبدلاً من أن يشتري الأهل الألعاب من مالهم الخاص لإبنهم، فإنّه من الأفضل أن يدفع الطفل قيمة هذه الألعاب من ماله الخاص لكي يعرف قيمتها ويحافظ عليها.

5- الاستثمار

يجب أن يتعلم الطفل كيفة استثمار أمواله وتنميتها، وذلك من خلال اصطحابه إلى العمل، ليشاهد كيف تناقش الأمور وتعقد الصفقات.

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