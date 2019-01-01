"كامبريدج" يكشف عن "كلمة العام".. لن تتوقعها أبداً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف قاموس "كامبريدج" مؤخراً عن "كلمة العام" لسنة 2018، وذلك بناء لإستطلاع رأي طال الكثير من الأشخاص من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح القاموس أنّ "الكلمة التي حازت على أعلى نسبة تصويت هي نوموفوبيا - Nomophobia، وتعني الخوف أو القلق من فكرة عدم وجود هاتف خليوي أو عدم القدرة على استخدامه".

وفي هذا الإطار، أوضح المحررون في "كامبريدج" في بيان أنّ "اختيار كلمة نوموفوبيا يخبرنا بأن الناس حول العالم اختبروا هذا النوع من القلق ورأوا أنه يحتاج إلى اسم". وكانت هذه الكلمة استخدمت بصورة مكتوبة لأول مرة عام 2008، في تقرير كُتب بتكليف من مكتب البريد البريطاني.

وكان "كامبريدج" طرح مجموعة من الكلمات في استطلاع رأي ليختار الناس ما يريدونه، وكانت الكلمات الأخرى هي "الفجوة بين الجنسين- gender gap"، و"الإبادة البيئية - ecocide"، و "no-platforming"، وتعني حرمان مؤسسة أو شخص يحمل وجهات نظر قد تُعتبر غير مقبولة أو معارضة، من التعبير عن رأيه بصورة علنية.

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