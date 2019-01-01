طهي البيض بالميكروييف قد يفقدك بصرك.. حادثة تروي الكثير!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أصيبت شابة بريطانية تدعى كورتني وورد، تبلغ من العمر 19 عاماً، بأضرارٍ جسيمة في عينيها ووجهها، إثر انفجار بيضة بعد طهيها في الميكروييف.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنّ "وورد أخرجت البيضة بعد دقيقة من وضعها في الميكروييف، لتنفجر بعد ذلك في وجهها، الامر الذي أدى إلى إصابتها في وجهها وفقدان بصرها في إحدى عينيها".

وعلى الأثر، هرعت وود إلى الحمّام حتى تتمكن من رش الماء البارد على وجهها المحترق، قبل أن تستدعي صديقة لها نقلتها إلى المستشفى على وجه السرعة.

وأوضحت "ديلي ميل" أنّ "الحروق سطحية ولم تشكل أي تشوهات عميقة في وجه وود، إلا أنها فقدت البصر في كلتا عينيها، قبل أن تتمكن من الرؤية بعينها اليمنى في حين لم تتمكن من استعادة البصر في عينها اليسرى بعد".

مصدر الصور: dailymail

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