صراع البقاء: ضفادع تمتطي ظهر أفعى لتنجو بحياتها (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

رصد مقطع فيديو، جرى التقاطه أمس الأحد في أستراليا، عدداً من الضفادع وهي تمتطي ظهر أفعى، يبلغ طولها 3 أمتار ونصف المتر.

وبحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، فإنّ المشهد تمّ تصويره في بلدة كونونورا، الواقعة في غربي أستراليا، بعدما تسبّبت عاصفة كبيرة في هطول قوي للأمطار، ملأ السدّ المتواجد في المنطقة.

وكان بول موك وزوجته آن في المنزل مع أطفالهما، إلا أنّ ربّ الأسرة انتابه قلق من إمكانية تأثّر منزلهم بكمية الأمطار الكبيرة التي سقطت، مما جعله يغامر بالخروج لتفقد الأوضاع.

وقال موك: "بعدما خرجت تفاجأت بعدد هائل من الضفادع.. كان الآلاف منهم فوق العشب"، مضيفاً: "رأيت كذلك ثعباناً طوله 3.5م، كان مرتفعاً قليلاً عن الأرض".

وتابع: "الضفادع والثعبان كانوا يحاولون النجاة بحياتهم.. كانت الأفعى تتحرك بسرعة كبيرة فوق العشب، والضفادع تمتطِي ظهرها".

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