حذاء بـ20 $ يسخن بالميكروييف ليقيك من برد الشتاء! (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

الحذاء صنعته شركة Intelex

يمكن تسخينه في الميكروييف للحفاظ على قدمين دافئتين

يحتوي الحذاء على حبوب الدخن التي تجعله آمناً لإعادة التسخين

يمكن تجميده من خلال وضعه في كيسي بلاستيكي في الثلاجة

سعره على أمازون يبدأ من 20 دولار أمريكي

خلال فصل الشتاء، يسعى كل شخصٍ إلى تدفئة نفسه بأي وسيلة كانت لتجنب البرد القارس، ويكون ذلك من خلال ارتداء الكثير من الثياب وارتداء أحذية مبطّنة من الداخل لتدفئة القدمين.

ولمقاومة البرد في فصل المطر، أطلقت شركة "Intelex" حذءاً منزلياً يمكن تسخينه في الميكروييف للحفاظ على قدمين دافئتين.

وبحسب موقع "ذس إنسايدر"، فإنّ "الحذاء مليء بحبوب الدخن ومعطر بزهور اللافندر المجففة، الأمر الذي يجعله آمناً لإعادة تسخينه مرّات عدّة".

إلى جانب ذلك، فإنّه يمكن تجميد هذه النعال الجديدة من عبرتخزينها في كيس بلاستيكي ثم وضعها في الثلاجة من أجل الحفاظ على جودتها لوقت أطول.

وتشهد متاجر بيع هذا الحذاء إقبالاً كثيفاً لشرائه، وهو متوفر بمجموعة متنوعة من الألوان والأنماط، وتبلغ تكلفته على موقع "Intelex" 25 دولار أمريكي، وعلى موقع أمازون يبدأ سعره من 20 دولار في الولايات المتحدة الامريكية.

مصدر الصورة: thisisinsider

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